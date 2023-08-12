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    Кайсериспор — Галатасарай: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.08.2023 в 21:45 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Кайсериспор — Галатасарай

    Футбол Галатасарай
    Кайсериспор и Галатасарай начнут матч в 21:45 в турецской футбольной Суперлиге, 12.08.2023.

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    Последний матч между собой: Галатасарай — Кайсериспор 6:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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