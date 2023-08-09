начнут матч в 21:30 в квалификации Лиги чемпионов, 09.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Слован» — «Маккаби Хф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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