«Слован» Братислава
«Слован» Братислава выиграл у «Зриньськи» на предыдущей стадии. После минимальной победы со счетом 1:0 в первой игре на выезде он свел вничью ответный матч дома — 2:2.
Клуб на предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов прошел «Свифт Эсперанж». После домашней ничьей 1:1 ему удалось победить со счетом 2:0 на выезде.
Коэффициенты матча Слован — Маккаби Хф
Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии, в первом туре которого потеряла очки против «Кошице» (0:0) на выезде, а во втором — снова сыграла вничью с «Дуклой» Банска-Бистрица (2:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Вот уже 10 поединков кряду во всех турнирах коллектив не знает поражений при шести победах и четырех ничьих — вполне неплохая форма для того, чтобы рассчитывать на успех.
«Маккаби» Хайфа
«Маккаби» Хайфа выиграл у «Шерифа» на предыдущей стадии. После минимального поражения со счетом 0:1 в первой игре на выезде он победил в дополнительное время в ответном матче дома — 4:1.
В первом раунде Лиги чемпионов «Маккаби» смог одолеть мальтийский коллектив «Хамрун Спартанс» (4:0 — победа в гостях и 2:1 — победа дома).
Скоро стартует новый сезон. 26 августа «Маккаби» проведет первую игру в чемпионате, в гости к чемпиону пожалует команда «Хапоэль Петах-Тиква».
Коллектив потерпел одно поражение в пяти последних поединках во всех турнирах (все — официальные игры), при четырех победах, поэтому в целом у него неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Маккаби», коэффициент на победу которого равен 2,21. Успех «Слована» оценивается в 3,31, ничья — в 3,34.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,13.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,87, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.