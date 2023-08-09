«Слован» Братислава сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:30 мск. «Слован» Братислава — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован» Братислава

«Слован» Братислава выиграл у «Зриньськи» на предыдущей стадии. После минимальной победы со счетом 1:0 в первой игре на выезде он свел вничью ответный матч дома — 2:2.

Клуб на предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов прошел «Свифт Эсперанж». После домашней ничьей 1:1 ему удалось победить со счетом 2:0 на выезде.

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Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии, в первом туре которого потеряла очки против «Кошице» (0:0) на выезде, а во втором — снова сыграла вничью с «Дуклой» Банска-Бистрица (2:2).

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Вот уже 10 поединков кряду во всех турнирах коллектив не знает поражений при шести победах и четырех ничьих — вполне неплохая форма для того, чтобы рассчитывать на успех.

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа выиграл у «Шерифа» на предыдущей стадии. После минимального поражения со счетом 0:1 в первой игре на выезде он победил в дополнительное время в ответном матче дома — 4:1.

В первом раунде Лиги чемпионов «Маккаби» смог одолеть мальтийский коллектив «Хамрун Спартанс» (4:0 — победа в гостях и 2:1 — победа дома).

Скоро стартует новый сезон. 26 августа «Маккаби» проведет первую игру в чемпионате, в гости к чемпиону пожалует команда «Хапоэль Петах-Тиква».

Коллектив потерпел одно поражение в пяти последних поединках во всех турнирах (все — официальные игры), при четырех победах, поэтому в целом у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Маккаби», коэффициент на победу которого равен 2,21. Успех «Слована» оценивается в 3,31, ничья — в 3,34.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,13.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,87, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.