С «Челси» могут снять очки в новом сезоне АПЛ

могут снять очки в новом сезоне АПЛ, сообщает The Times.

По информации источника, американские владельцы клуба обнаружили ряд подозрительных финансовых операций, связанных с офшорными компаниями — В период, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович, лондонцы несколько раз выплачивали деньги за трансферы и не учитывали траты в отчетности.

28 июля УЕФА уже оштрафовал «Челси» из-за нарушений правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей. При Абрамовиче клуб не предоставил полную финансовую отчетность по транзакциям за период с 2012 по 2019 годы.

Нынешний совладелец английского клуба — американский миллиардер Тодд Боули, заранее сообщил об отсутствии информации УЕФА, но избежать штрафа не получилось.

В прошедшем сезоне АПЛ «Челси» занял 12 место, набрав 44 очка.