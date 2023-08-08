РФС опубликовал список 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023

Список 33 лучших футболистов чемпионата России
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья Помазун («Урал»);
Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гайич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»);
Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА);
Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Мойзес (ЦСКА);
Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Мирослав Богосовац («Ахмат»). Даниил Хлусевич («Спартак»);
Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»);
Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Данил Глебов («Ростов»);
Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»);
Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»);
Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). Артем Дзюба («Локомотив»);
Левый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).
Напомним, лучшей командой прошлого сезона признан «Зенит», а тренером — Сергей Семак.