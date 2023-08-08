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    ПСВ разгромил «Штурм» в квалификации ЛЧ, у де Йонга — дубль

    ПСВ — «Штурм»: счет матча 4:1, обзор голов

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    ПСВ обыграл «Штурм» (4:1) в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    ПСВ
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    ПСВ

    Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте встречи благодаря голу полузащитника ПСВ Исака Бабади. Игрок получил передачу около штрафной и отправил мяч в нижний угол ворот.

    На 22-й минуте ПСВ удалось удвоить свое преимущество. Нападающий команды Люк де Йонг ударом головой отправил мяч в сетку — 2:0.

    Спустя всего 10 минут де Йонг сделал дубль. На сей раз игрок подобрал мяч в штрафной и пробил точно в левый угол ворот.

    На 40-й минуте «Штурму» все-таки удалось размочить счет. Отличился полузащитник команды Йон Горенц-Станкович.

    Уже во втором тайме, на 73-й минуте полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре поставил точку в этом матче, забив 4-й мяч.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    ПСВ — Штурм 4:1
    Голы: 1:0 Isaac Babadi (4'), 2:0 Люк де Йонг (22'), 3:0 Люк де Йонг (32'), 3:1 Йон Горенц-Станкович (40'), 4:1 Ибраим Сангаре (73') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Рамальо, Оливье Боскальи, Патрик ван Анхольт, Джой Веерман, Ибраим Сангаре, Isaac Babadi (Исмаэль Сайбари, 65'), Жоан Бакайоко (Йорбе Вертессен, 85'), Люк де Йонг (Рикардо Пепи, 85'), Ноа Ланг Штурм: Szymon Wlodarczyk (Bryan Silva Teixeira, 61'), Вильям Бёвинг Вик (Мохаммед Фусейни, 78'), Отар Китеишвили (Томи Хорват, 70'), Александер Прасс, Йон Горенц-Станкович, Штефан Хирлендер (Javier Serrano Martinez, 70'), Давид Шнегг (Амаду Данте, 46'), Грегори Вютрих, Давид Аффенгрубер, Юсуф Газибегович, Кьелл Схерпен

    Ответный матч между этими командами состоится 15 августа.

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