В «Фатихе» рассказали, почему Оздоев перебрался в ПАОК

В пресс-службепрокомментировали уход полузащитникав греческий

«Магомед пришел в команду ради Пирло. У Оздоева было желание покинуть клуб со времен, когда Пирло ушел из "Фатиха". Все просто: ПАОК сделал хорошее предложение, и он ушел без каких-либо конфликтов. Ему нравился и Стамбул, и команда», — приводит слова пресс-службы турецкого клуба «Спорт-Экспресс».

30-летний россиянин выступал за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил пять мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.