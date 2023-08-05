«ПСЖ» и «Реал» согласовали трансфер Мбаппе

Нападающийблизок к переходу изв мадридский

Журналист Родриго Фаес утверждает, что клубы уже согласовали условия трансфера.

По данным источника, парижский клуб пошел на уступки, чтобы не потерять игрока бесплатно следующим летом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет получить за 24-летнего француза не менее 200 миллионов евро.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер после того, как игрок отказался активировать опцию продления контракта до 2025 года.