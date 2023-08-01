«Галатасарай» согласовал переход экс-капитана «Реала»‎

«Галатасарай» близок к подписанию контракта с испанским защитником, который находится в статусе свободного агента, сообщает Haber Global.

Турецкий клуб хочет усилить состав для защиты чемпионского титула и выступления в Лиге чемпионов.

Рамос является воспитанником «Севильи», которую он покинул в 2005 году, перейдя в мадридский «Реал». 37-летний игрок два прошедших сезона выступал в составе «ПСЖ», где в 58 матчах забил шесть голов и отдал результативную передачу.

С французской командой защитник выиграл три трофея. С 2005 по 2021 год Серхио Рамос выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Испании футболист выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.