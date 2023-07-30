СМИ: «Ливерпуль» ведет переговоры об аренде Мбаппе

«Ливерпуль» ведет переговоры с «ПСЖ» об аренде нападающего, сообщает Mirror.

Парижане возмущены тем, что сделка с «Аль-Хилялем» срывается, саудовцы предлагали за Килиана 300 миллионов евро. В то же время «ПСЖ» не хочет допустить, чтобы Мбаппе ушел бесплатно в «Реал», и готов расстаться с игроком сейчас.

«Ливерпуль» предлагает взять Мбаппе в аренду на один сезон, что принесет финансовую выгоду для «ПСЖ» и позволит клубу сэкономить на высокой зарплате 24-летнего форварда.

Ранее Мбаппе был исключен из состава парижской команды на турне по Японии.