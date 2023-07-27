начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 27.07.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Богемианс 1905» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Будё-Глимт»).

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