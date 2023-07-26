«Ливерпуль» готовит новое предложение «Саутгемптону» по Лавиа

по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Саутгемптона»

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время «Ливерпуль» сделает новое предложение по трансферу 19-летнего бельгийца.

Источник отмечает, что «Саутгемптон», который по итогам прошедшего сезона вылетел из АПЛ, требует за Ромео не менее 50 миллионов фунтов.

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения Лавиа в связи с возможным уходом из команды Фабиньо и Джордана Хендерсона.

Transfermarkt оценивает стоимость Лавиа в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Кристал Пэлас» Шейка Дукуре.