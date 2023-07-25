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    Два защитника «Барселоны» могут перейти в «Марсель»

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    Руководство «Марселя» хочет подписать защитников «Барселоны» Клемана Лангле и Эрика Гарсию. Об этом сообщает Sport.es.

    Клеман Лангле
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    Клеман Лангле

    Стало известно, что «Марсель» уже вышел на боссов «Барселоны» по поводу трансферов этих игроков. Руководство французского клуба планируют подписать хотя-бы одного игрока обороны.

    «Сине-гранатовые» хотят получить за Лангле около 15 млн. евро, а Гарсию «Марсель» планирует взять в аренду на сезон.

    В прошлом сезоне Лангле провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, где провел 26 матчей и отметился двумя результативными передачами.

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