Два защитника «Барселоны» могут перейти в «Марсель»

Руководствохочет подписать защитников. Об этом сообщает Sport.es

Стало известно, что «Марсель» уже вышел на боссов «Барселоны» по поводу трансферов этих игроков. Руководство французского клуба планируют подписать хотя-бы одного игрока обороны.

«Сине-гранатовые» хотят получить за Лангле около 15 млн. евро, а Гарсию «Марсель» планирует взять в аренду на сезон.

В прошлом сезоне Лангле провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, где провел 26 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Гарсия принял участие в 24-х матчах за «Барселону» в Примере и забил один гол.