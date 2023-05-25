Моуринью готов возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы»покинет команду по окончании сезона.

По информации L`Equipe, португалец близок к назначению на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Моуринью уже сообщил руководству парижского клуба, что готов принять предложение.

В прошлом сезоне «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций, а в текущем дошла до финала в Лиге Европы, в котором встретится с испанской «Севильей».

Ранее появилась информация, что Моуринью не хочет оставаться в «Роме» из-за ограниченных возможностей клуба на трансферном рынке.

Напомним, сообщалось, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не будет работать с командой в следующем сезоне.