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    Моуринью готов возглавить «ПСЖ»

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинет команду по окончании сезона.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    По информации L`Equipe, португалец близок к назначению на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен».

    Моуринью уже сообщил руководству парижского клуба, что готов принять предложение.

    В прошлом сезоне «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций, а в текущем дошла до финала в Лиге Европы, в котором встретится с испанской «Севильей».

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    • Ранее появилась информация, что Моуринью не хочет оставаться в «Роме» из-за ограниченных возможностей клуба на трансферном рынке.

    Напомним, сообщалось, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не будет работать с командой в следующем сезоне.

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