Источник: Моуринью возглавит «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы»по окончании сезона займет аналогичную должность в

По информации La Repubblica, Моуринью недоволен руководством римского клуба, которое избегает встречи с его представителями.

Португалец не хочет оставаться в «Роме» из-за ограниченных возможностей клуба на трансферном рынке.

Переговоры Моуринью с «ПСЖ» находятся в продвинутой стадии.

В прошлом сезоне «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций, а в текущем дошла до финала в Лиге Европы, в котором встретится с испанской «Севильей».

Ранее неоднократно сообщалось, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не будет работать с командой в следующем сезоне.