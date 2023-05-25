«Виссел Кобе» объявил об уходе Иньесты

Японский футбольный клуб «Виссел Кобе» на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника

В заявлении сказано, что Андрес первого июля сыграет последний матч за коллектив. Он выйдет на поле против «Хоккайдо Консадоле Саппоро».

В текущем сезоне Иньеста провел пять матчей за «Виссел Кобе» и не отметился результативными действиями. Он выступает за японскую команду с 2018 года. В ее составе 39‑летний испанец провел 133 матча, забил 26 мячей и сделал 25 голевых передач.

До переезда в Японию Иньеста 16 лет играл за «Барселону», в составе которой девять раз выиграл чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.