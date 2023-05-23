Примера. «Барселона» в гостях у «Вальядолида», «Реал» примет «Райо Вальекано», «Атлетико» против «Эспаньола»

Все поединки тура уместились в период с 23 по 25 мая.

«Реал Сосьедад» — «Альмерия» 1:0

В домашнем поединке 36-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 выиграл у «Альмерии».

Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил японец Такефуса Кубо.

До перерыва «Альмерия» осталась в меньшинстве из-за удаления форварда Луиса Суареса.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Альмерия 1:0 Гол: 1:0 Такэфуса Кубо (45 + 4') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Ариц Элустондо, 82'), Робен Ле Норман, Хон Пачеко, Айэн Муньос, Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа, 62'), Давид Сильва (Брайс Мендес, 20'), Такефуса Кубо, Карлос Фернандес (Александр Сёрлот, 61') Альмерия: Луис Суарес, Лазаро Винисиус Маркес (Лукас Робертоне, 57'), Франсиско Портильо (Диего Соуза, 57'), Арнау Пучмаль (Ларджи Рамазани, 68'), Саму Кошта (Inigo Eguaras, 46'), Сесар де ла Ос (Адриан Эмбарба, 82'), Серхио Акьем, Срджян Бабич, Родриго Эли, Pozo, Фернандо Мартинес Предупреждение: Inigo Eguaras (88') Удаление: Луис Суарес (36')

«Сосьедад» занимает 4-е место в зоне Лиги чемпионов. Он набрал 68 очков, чем улучшил свою позицию за 2 тура до конца сезона. «Альмерия» — 15-я с 39 баллами.

«Сельта» — «Жирона» 1:1

«Сельта» поделила очки с «Жироной» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили хозяева на 42-й минуте встречи. Нападающий «Сельты»

Карлес Сайоль получил мяч в штрафной и отправил его в левый угол ворот.

На 59-й минуте «Жирона» смогла сравнять счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Сельты». Одиннадцатиметровый удар реализовал форвард Кристиан Стуани.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Жирона 1:1 Голы: 1:0 Карлес Перес (42'), 1:1 Кристиан Стуани (пенальти) (59') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Хавьер Галан, Габриэль Вейга (Яго Аспас, 81'), Ренато Тапиа, Оскар, Карлес Перес, Йёрген Странн Ларсен (Харис Сеферович, 81'), Мигель Родригес (Франко Серви, 71') Жирона: Кристиан Стуани (Валентин Кастеллано, 74'), Валери Фернандес (Хоэль Рока Касальс, 74'), Иван Мартин (Ricard Artero Ruiz, 34'), Виктор Цыганков, Ян Коуту (Янхель Эррера, 54'), Ориоль Ромеу Видаль, Мигель Гутьеррес, Бернардо Эспиноса, Сантьяго Буэно (Александр Калленс, 54'), Martinez Arnau, Пауло Гассанига

После этого матча «Сельта» занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры (40 очков). «Жирона» — на 8-й строчке (49).

«Вальядолид» — «Барселона»

23 мая, 23:00 мск

«Вильярреал» — «Кадис»

24, мая, 20:30 мск

«Реал» — «Райо Вальекано»

24 мая, 20:30 мск

«Эльче» — «Севилья»

24 мая, 20:30 мск

«Бетис» — «Хетафе»

24 мая, 23:00 мск

«Эспаньол» — «Атлетико»

24 мая, 23:00 мск

«Мальорка» — «Валенсия»

25 мая, 20:30 мск

«Осасуна» — «Атлетик»

25 мая, 22:30 мск