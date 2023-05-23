ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Барселона» в гостях у «Вальядолида», «Реал» примет «Райо Вальекано», «Атлетико» против «Эспаньола»

    Расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Испании

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Альмерия Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вальядолид Вильярреал Жирона Кадис Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эльче Эспаньол
    Вся лентаСамое главное
    Леон Эдвардс и Камару Усман5 самых ярких побед Леона Эдвардса в UFC Лучано СпаллеттиБенитес вместо Спаллетти и продажа звезд. Похоже, чемпионская команда «Наполи» вот-вот развалится Арне СлотФанат Гвардиолы и любитель яркого футбола. Чем Арне Слот привлек «Тоттенхэм»?
  • 23:06
    • Латвия в овертайме победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ
  • 22:27
    • «Сельта» сыграла вничью с «Жироной» в матче испанской Примеры
    Все новости спорта
    Мяч чемпионата Испании
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мяч чемпионата Испании
    Все поединки тура уместились в период с 23 по 25 мая.

    «Реал Сосьедад» — «Альмерия» 1:0

    В домашнем поединке 36-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 выиграл у «Альмерии».

    Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил японец Такефуса Кубо.

    До перерыва «Альмерия» осталась в меньшинстве из-за удаления форварда Луиса Суареса.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Альмерия 1:0
    Гол: 1:0 Такэфуса Кубо (45 + 4') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Ариц Элустондо, 82'), Робен Ле Норман, Хон Пачеко, Айэн Муньос, Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа, 62'), Давид Сильва (Брайс Мендес, 20'), Такефуса Кубо, Карлос Фернандес (Александр Сёрлот, 61') Альмерия: Луис Суарес, Лазаро Винисиус Маркес (Лукас Робертоне, 57'), Франсиско Портильо (Диего Соуза, 57'), Арнау Пучмаль (Ларджи Рамазани, 68'), Саму Кошта (Inigo Eguaras, 46'), Сесар де ла Ос (Адриан Эмбарба, 82'), Серхио Акьем, Срджян Бабич, Родриго Эли, Pozo, Фернандо Мартинес Предупреждение: Inigo Eguaras (88') Удаление: Луис Суарес (36')

    «Сосьедад» занимает 4-е место в зоне Лиги чемпионов. Он набрал 68 очков, чем улучшил свою позицию за 2 тура до конца сезона. «Альмерия» — 15-я с 39 баллами.

    «Сельта» — «Жирона» 1:1

    «Сельта» поделила очки с «Жироной» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.

    Первый гол забили хозяева на 42-й минуте встречи. Нападающий «Сельты»
    Карлес Сайоль получил мяч в штрафной и отправил его в левый угол ворот.

    На 59-й минуте «Жирона» смогла сравнять счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Сельты». Одиннадцатиметровый удар реализовал форвард Кристиан Стуани.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Жирона 1:1
    Голы: 1:0 Карлес Перес (42'), 1:1 Кристиан Стуани (пенальти) (59') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Хавьер Галан, Габриэль Вейга (Яго Аспас, 81'), Ренато Тапиа, Оскар, Карлес Перес, Йёрген Странн Ларсен (Харис Сеферович, 81'), Мигель Родригес (Франко Серви, 71') Жирона: Кристиан Стуани (Валентин Кастеллано, 74'), Валери Фернандес (Хоэль Рока Касальс, 74'), Иван Мартин (Ricard Artero Ruiz, 34'), Виктор Цыганков, Ян Коуту (Янхель Эррера, 54'), Ориоль Ромеу Видаль, Мигель Гутьеррес, Бернардо Эспиноса, Сантьяго Буэно (Александр Калленс, 54'), Martinez Arnau, Пауло Гассанига

    После этого матча «Сельта» занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры (40 очков). «Жирона» — на 8-й строчке (49).

    «Вальядолид» — «Барселона»

    23 мая, 23:00 мск

    «Вильярреал» — «Кадис»

    24, мая, 20:30 мск

    «Реал» — «Райо Вальекано»

    24 мая, 20:30 мск

    «Эльче» — «Севилья»

    24 мая, 20:30 мск

    «Бетис» — «Хетафе»

    24 мая, 23:00 мск

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Эспаньол» — «Атлетико»

    24 мая, 23:00 мск

    «Мальорка» — «Валенсия»

    25 мая, 20:30 мск

    «Осасуна» — «Атлетик»

    25 мая, 22:30 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 24 мая
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Эльче — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бетис — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры