ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотФанат Гвардиолы и любитель яркого футбола. Чем Арне Слот привлек «Тоттенхэм»?
    Все новости спорта

    Мюллер: Мне жаль всех болельщиков «Баварии»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Бавария
    Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал текущее положение своей команды в турнирной таблице чемпионата Германии.

    Томас Мюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер

    «Сейчас не время оглядываться назад — еще одна неделя с полной сосредоточенностью, и у нас есть шанс выиграть чемпионат.

    Честно говоря, мне жаль всех болельщиков "Баварии". Давайте держаться вместе еще одну неделю. Все еще возможно», — написал Мюллер в социальной сети.

    За тур до финиша «Бавария» находится на втором месте турнирной таблицы Бундеслиги, отставая от дортмундской «Боруссии» на два очка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Напомним, что «Бавария» выигрывала чемпионат на протяжении последних десяти сезонов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия уступит Канаде второе место в группе
  • Канада — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Оформит ли «Сосьедад» путевку в Лигу чемпионов?
  • «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.75
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры