Мюллер: Мне жаль всех болельщиков «Баварии»

Томас Мюллер Фото: globallookpress.com
«Сейчас не время оглядываться назад — еще одна неделя с полной сосредоточенностью, и у нас есть шанс выиграть чемпионат.
Честно говоря, мне жаль всех болельщиков "Баварии". Давайте держаться вместе еще одну неделю. Все еще возможно», — написал Мюллер в социальной сети.
За тур до финиша «Бавария» находится на втором месте турнирной таблицы Бундеслиги, отставая от дортмундской «Боруссии» на два очка.
Календарь и таблица Бундеслиги
Напомним, что «Бавария» выигрывала чемпионат на протяжении последних десяти сезонов.