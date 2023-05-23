Мюллер: Мне жаль всех болельщиков «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии»прокомментировал текущее положение своей команды в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Сейчас не время оглядываться назад — еще одна неделя с полной сосредоточенностью, и у нас есть шанс выиграть чемпионат.

Честно говоря, мне жаль всех болельщиков "Баварии". Давайте держаться вместе еще одну неделю. Все еще возможно», — написал Мюллер в социальной сети.

За тур до финиша «Бавария» находится на втором месте турнирной таблицы Бундеслиги, отставая от дортмундской «Боруссии» на два очка.

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, что «Бавария» выигрывала чемпионат на протяжении последних десяти сезонов.