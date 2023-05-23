ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорС него хватит. Винисиус Жуниор готов покинуть «Реал» из-за расизма в Ла Лиге?
  • 00:53
    • «Вальядолид» одержал победу над «Барселоной» в испанской Примере
    Все новости спорта

    Каземиро высказался о предстоящем матче АПЛ «Ман Юнайтед» — «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился ожиданиями от предстоящего перенесенного матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

    Каземиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро

    «Это правда, что мы ещё не достигли цели. Нам всё ещё нужно одно очко (для квалификации в Лигу чемпионов).

    Мы не можем даже думать о ничьей в следующей игре, нам нужно выходить на поле, чтобы завоевать три очка в следующей игре. Мы не можем расслабляться.

    Мы знаем, что дела "Челси" идут неважно, но это огромный клуб, который выиграл Лигу чемпионов всего несколько лет назад. Это будет действительно сложная игра.

    Мы собираемся играть на нашем стадионе с нашими болельщиками. Теперь мы знаем, что действительно близки к нашей цели — квалифицироваться в Лигу чемпионов», — приводит слова Каземиро 90min.

  • Тен Хаг: Каземиро продолжает удивлять, нам не хватало именно такого игрока
  • Читайте по теме

    • Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» пройдет 25 мая в 22:00 мск. «Манкунианцы» занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ (69 очков). «Челси» — на 12-й строчке (43).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Интер» Кубок Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • После трех подряд побед «Флорида» нанесет решающий удар
  • «Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Реал» уверенно обыграет удобного для себя соперника
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ингулец — Металлист 1925
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Львов — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Минай — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Баэс — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры