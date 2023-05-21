В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном подписании Гюнтера

Руководитель пресс-службызаявил, что не будет комментировать трансферные слухи по поводу возможного перехода защитника. Права на футболиста принадлежат

«Трансферные слухи мы не комментируем. Много имен появляется в прессе. Поймите правильно, если комментировать каждое — это может навредить работе нашего спортивного блока. Много заинтересованных сторон. Мы выбрали такую тактику, что мы не комментируем информацию об интересе со стороны клуба к кому бы то ни было», — приводит слова Гюнтера «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Гюнтер провел 22 матча в серии А, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.