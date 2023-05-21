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    В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном подписании Гюнтера

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    Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что не будет комментировать трансферные слухи по поводу возможного перехода защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Права на футболиста принадлежат «Сампдории».

    Корай Гюнтер
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    Корай Гюнтер

    «Трансферные слухи мы не комментируем. Много имен появляется в прессе. Поймите правильно, если комментировать каждое — это может навредить работе нашего спортивного блока. Много заинтересованных сторон. Мы выбрали такую тактику, что мы не комментируем информацию об интересе со стороны клуба к кому бы то ни было», — приводит слова Гюнтера «Спорт-Экспресс».

    В сезоне-2022/23 Гюнтер провел 22 матча в серии А, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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