начнут матч в 20:30 в футбольной Бундеслиге, 21.05.2023.

Последний матч между собой: Боруссия М — Байер 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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