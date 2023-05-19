Итальяно о победе «Фиорентины»: Мы полностью заслужили выход в финал

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче 1/2 финала Лиги конференций с(3:1).

«Это была невероятная игра, невероятная радость. Мы играли индивидуально и качественно. Мы полностью заслужили выход в финал.

Ребята были великолепны, играть здесь в такой атмосфере было нелегко. Я всегда верил в проход, потому что в первом матче мы дорого заплатили только за 15 минут потемнения.

Мы играли как зрелая команда. Это мой первый сезон в Европе, и выход в финал доставляет большое удовольствие. Этот путь к финалу всегда останется с нами, но теперь у нас есть миссия, которую нужно выполнить.

Выход трёх команд в финал — повод для большой гордости итальянского футбола. Я уверен, что мы все скажем своё слово в финале», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций, в котором сыграет с «Вест Хэмом». Заключительный матч турнира пройдет 7 июня в Праге.