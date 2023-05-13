начнут матч в 16:30 в немецкой Бундеслиге, 13.05.2023.

Последний матч между собой: Аугсбург — Бохум 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Аугсбург»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бохум — Аугсбург.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам