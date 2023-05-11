Глава Примеры заявил, что уход Бускетса — это путь к возвращению Месси

Глава испанской Примерыпрокомментировал уход полузащитника

«Уход Бускетса — это начало пути к возвращению Месси. Но до конца пути им еще предстоит пройти много метров.

Не я дам "Барсе" разрешение, это зависит от [выполнения клубом условий] экономического контроля», — сказал Хавьер Тебас Mundo Deportivo.

Напомним, что в мае 2023 года Бускетс объявил о том, что покинет «Барселону» после окончания нынешнего сезона. В это же время боссы каталонского клуба готовят контракт нападающему ПСЖ Лионелю Месси.