Джеррард: Игра «Милана» так далека от уровня полуфинала ЛЧ, что это пугает

Бывший капитан «Ливерпуля»признался, что его шокировала слабая играв первом матче с(0:2) в полуфинале Лиге чемпионов.

«Игра "Милана" так далека от уровня полуфинала Лиги чемпионов, что это пугает. Они выглядели как шайка игроков, вышедших на поле. Они не играли коллективно. Тренер, должно быть, ломает голову.

Сердца команды не было на поле. Тонали сыграл крайне лениво (в эпизоде со вторым пропущенным голом — прим.), позволив человеку убежать от него. Между двумя центральными полузащитниками не было никаких взаимоотношений, никакой коммуникации. Где коммуникация и как можно позволить кому-то пробежать прямо сквозь сердце команды?

На протяжении всех 90 минут два центральных защитника и два центральных полузащитника "Милана" были пассивными и слабыми», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» пройдет 16 мая.