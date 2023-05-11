ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
    Все новости спорта

    Джеррард: Игра «Милана» так далека от уровня полуфинала ЛЧ, что это пугает

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Милан Интер Лига чемпионов
    Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что его шокировала слабая игра «Милана» в первом матче с «Интером» (0:2) в полуфинале Лиге чемпионов.

    Стивен Джеррард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стивен Джеррард

    «Игра "Милана" так далека от уровня полуфинала Лиги чемпионов, что это пугает. Они выглядели как шайка игроков, вышедших на поле. Они не играли коллективно. Тренер, должно быть, ломает голову.

    Сердца команды не было на поле. Тонали сыграл крайне лениво (в эпизоде со вторым пропущенным голом — прим.), позволив человеку убежать от него. Между двумя центральными полузащитниками не было никаких взаимоотношений, никакой коммуникации. Где коммуникация и как можно позволить кому-то пробежать прямо сквозь сердце команды?

  • Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
  • Реакция спортивных СМИ на результат первой части миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • На протяжении всех 90 минут два центральных защитника и два центральных полузащитника "Милана" были пассивными и слабыми», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

    Ответный матч между «Интером» и «Миланом» пройдет 16 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
  • «Ювентус» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Остановит ли Хаби Алонсо своего экс-тренера Моуринью?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Устроит ли «Вест Хэм» горячий приём сопернику?
  • «Вест Хэм» — АЗ. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры