«Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»: счет матча 4:3, обзор голов

переигралсо счетом 4:3 в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

На дубль Тайво Авонийи и голы Моргана Гиббса-Уайта и Данило гости смогли ответить точными ударами Карлоса Алькараса, Лянко и Джеймса Уорд-Проуза.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Саутгемптон 4:3 Голы: 1:0 Тайво Авонийи (18'), 2:0 Тайво Авонийи (21'), 2:1 Карлос Алькарас (25'), 3:1 Морган Гиббз-Уайт (пенальти) (44'), 3:2 Лянцо (51'), 4:2 Данило (73'), 4:3 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (90 + 6') Ноттингем Форест: Кейлор Навас, Серж Орье (Джо Уорролл, 64'), Фелипе, Мусса Ньякат, Ренан Лоди (Харри Тоффоло, 81'), Орел Мангала, Ryan Yates (Шейку Куйяте, 70'), Данило, Бреннан Джонсон (Вийи Боли, 81'), Тайво Авонийи (Сэм Сарридж, 81'), Морган Гиббз-Уайт Саутгемптон: Че Адамс (Пол Онуачу, 76'), Стюарт Армстронг (Самуэль Эдози, 76'), Карлос Алькарас (Адам Армстронг, 76'), Тео Уолкотт (Камал Дин Сулемана, 61'), Ромео Лавиа, Джеймс Уорд-Праус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Армель Белла-Котчап (Лянцо, 38'), Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Алекс Маккарти Предупреждение: Ренан Лоди (78')

Календарь и таблица АПЛ

Заработанные три очка позволили «Ноттингему» набрать 33 очка и подняться на шестнадцатое место в турнирной таблице. В активе «Саутгемптона» осталось 24 пункта и последняя, двадцатая позиция.