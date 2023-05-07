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    Медведев: Конкуренция с «Зенитом» будет двигать наш футбол вперед. Попробуйте сразиться с нами

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    Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев высказался относительно поединка со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Потрясающая игра по драматизму и по качеству. "Спартак" — очень непростая команда, надо отдать им должное. Они играли в хороший футбол. Тем приятнее выиграть, забить победный гол. Ваня Сергеев у нас имеет звание скорострельщика, то есть вышел и забил. Самое главное, что сделали подарок городу, всем нашим болельщикам не только в Питере и Ленинградской области, но и по всей стране, по всему миру, а их миллионы и миллионы.

    Десять (побед в чемпионатах страны) — важная цифра, конечно, с 1984 года. Но пять раз подряд выиграть чемпионат России, обновляя состав, побеждая соперников, выигрывая досрочно все время, мы ни разу не доводили до последнего тура, показывая хороший красивый футбол. Ответ всем недоброжелателям, футбол в России есть. Конкуренция с "Зенитом" будет двигать наш футбол вперед. Попробуйте сразиться с нами», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

    «Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.

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