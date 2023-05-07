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    Аршавин: У меня мурашки. Я очень рад за ребят

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в эфире поделился эмоциями после победы команды над «Спартаком» (3:2) в матче 26‑го тура РПЛ.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Мы ждали этого чемпионства. Понятно, что если бы не сейчас, то оно наступило через неделю‑две. У меня мурашки. Я очень рад за ребят.

    Банкет будет за счет Сергеева. Кто побеждает, тот угощает.

    После того как "Зенит" повел со счетом 2:1, Сергей Семак решил перестроиться и изменил схему. Все удавалось, пока не получили пенальти», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    «Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.

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