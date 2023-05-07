Аршавин: У меня мурашки. Я очень рад за ребят

Бывший футболиств эфире поделился эмоциями после победы команды над «Спартаком» (3:2) в матче 26‑го тура РПЛ.

«Мы ждали этого чемпионства. Понятно, что если бы не сейчас, то оно наступило через неделю‑две. У меня мурашки. Я очень рад за ребят.

Банкет будет за счет Сергеева. Кто побеждает, тот угощает.

После того как "Зенит" повел со счетом 2:1, Сергей Семак решил перестроиться и изменил схему. Все удавалось, пока не получили пенальти», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.