начнут матч в 19:00 в очередном туре ФНЛ, 06.05.2023.

Последний матч между собой: Рубин — Краснодар-2 5:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар-2» — «Рубин». Коэффициент ставки — 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Рубин»).

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