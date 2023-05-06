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    Краснодар-2 — Рубин: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.05.2023 в 19:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Краснодар-2 — Рубин

    Футбол ФНЛ — Первая лига Краснодар-2 Рубин Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Краснодар-2 и Рубин начнут матч в 19:00 в очередном туре ФНЛ, 06.05.2023.

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    Последний матч между собой: Рубин — Краснодар-2 5:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар-2» — «Рубин». Коэффициент ставки — 2.26.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Рубин»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Краснодар-2 — Рубин.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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