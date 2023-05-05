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    Ди Канио сравнил Кварацхелию с Бестом и Роналду

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    Экс-игрок «Ювентуса» Паоло Ди Канио высоко оценил игру полузащитник «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сравнив его с Джорджом Бестом и Криштиану Роналду.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Кварацхелия — это сочетание двух выдающихся игроков, на мой взгляд. Один из них из прошлого — Джордж Бест, простое искусство дриблинга, но, конечно, с современным подходом.

    Бест был более извилистым, у него была способность перебрасывать мяч между игроками с постоянным изменением направления. Квара делает это по-современному, с решимостью и силой, которых не было у Беста.

    Второй талант — это талант Криштиану Роналду. Когда он выходит из дриблинга, у него все еще есть сила и решимость, чтобы затем пробить и поразить сетку. И ему это часто удается», — приводит слова Ди Канио Football Italia.

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    • Кварацхелия пополнил состав «Наполи» летом 2022 года. В нынешнем сезоне игрок сыграл 29 матчей за неаполитанцев в Серии А, забил 12 голов и сделал 12 голевых передач.

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