Хави назвал победу над «Осасуной» очень важной

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча 33-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:0).

«Очень важная победа. Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов. Соперник хорошо оборонялся.

Альба забил в самом конце матча, такие победы особенно сладки. Команда показала себя голодной и гордой, но должна была забивать раньше.

Мы почти у цели. Эти шесть очков, которые мы набрали, были крайне важны после поражения от "Райо Вальекано". Мы идем вперед шаг за шагом, а этот шаг стал огромным и важнейшим», — сказал Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 82 очка за 33 тура. «Осасуна» идет восьмой с 44 очками на счету.