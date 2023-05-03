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    Хави назвал победу над «Осасуной» очень важной

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Осасуна
    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 33-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:0).

    Хави
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    Хави

    «Очень важная победа. Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов. Соперник хорошо оборонялся.

    Альба забил в самом конце матча, такие победы особенно сладки. Команда показала себя голодной и гордой, но должна была забивать раньше.

    Мы почти у цели. Эти шесть очков, которые мы набрали, были крайне важны после поражения от "Райо Вальекано". Мы идем вперед шаг за шагом, а этот шаг стал огромным и важнейшим», — сказал Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 82 очка за 33 тура. «Осасуна» идет восьмой с 44 очками на счету.

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