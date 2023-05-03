Ротен: Месси в «ПСЖ» — это полное фиаско

Бывший футболист сборной Франциижестко раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермен»

«ПСЖ» отстранил Месси от работы с командой на ближайшие две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию по личным делам.

«Если посмотреть на то, что "ПСЖ" значит для Парижа и Франции, такое поведение говорит о безразличии.

Я не буду ставить под сомнение великолепную карьеру Месси или его талант, но его переход в "ПСЖ" — это полное фиаско.

При этом мы видим, что ему не хватает профессиональной совести для того, чтобы сказать себе: "С точки зрения имиджа лететь туда — это, возможно, не лучшая идея, потому что я был более чем бесполезен с 'Лорьяном', а наша команда выглядела как лузеры весь матч".

Когда его команда в агонии, он сам в еще большей агонии», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, «ПСЖ» решил не продлевать контракт с Месси.

Действующий контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Месси провел в чемпионате Франции 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач.