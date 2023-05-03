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  • 09:33
    • «ПСЖ» отстранил Месси на две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию
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    Саудовская Аравия готова предложить Месси рекордный контракт в истории футбола

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    Лионель Месси может перейти в один из клубов элитного дивизиона Саудовской Аравии.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации L’Equipe, Саудовская Аравия наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Месси.

    Французские СМИ уверены, что аргентинец не останется в «Пари Сен-Жермен». Накануне стало известно, что парижский клуб отстранил семикратного обладателя «Золотого мяча» от работы с командой на ближайшие две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию по личным делам.

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    • Отмечается, что Месси может стать игроком «Аль-Хиляля» — главного конкурента «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

    Месси может получить самый большой контракт в истории футбола.

    Кроме того, в переходе Лионеля по-прежнему заинтересован «Интер Майами», но для игрока этот вариант не является приоритетным.

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    • Напомним, Роналду в конце 2022 года подписал с «Аль-Насром» контракт на 200 миллионов евро.

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