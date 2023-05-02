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    Карпин — о пенальти на Комличенко: Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не обучает нападающего команды Николая Комличенко специально подставляться под нарушения в штрафной соперника, чтобы арбитры назначали пенальти.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с VAR. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти. Многие 11‑метровые были назначены после использования VAR. Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их "телевизионными", VAR. Мы живем в такое время, когда такие пенальти ставят.

    Он говорит, что хитро умеет играть на опережение? И слава богу. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу "молодец". Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

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