Карпин — о пенальти на Комличенко: Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает

Главный тренерзаявил, что не обучает нападающего командыспециально подставляться под нарушения в штрафной соперника, чтобы арбитры назначали пенальти.

«Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с VAR. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти. Многие 11‑метровые были назначены после использования VAR. Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их "телевизионными", VAR. Мы живем в такое время, когда такие пенальти ставят.

Он говорит, что хитро умеет играть на опережение? И слава богу. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу "молодец". Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».