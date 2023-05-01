Хави: Профессионалы знают, что лигу выигрывают лучшие

Наставниквысказался о вероятной победой команды в текущем сезоне чемпионата Испании.

«Я хочу выиграть лигу как можно скорее. Клубу, персоналу и игрокам это важно. Мы должны выиграть титул независимо от того, где это произойдет. Мы должны сосредоточиться на том, что контролируем сами.

До сих пор мы были лидерами, потому что были единой командой, семьей. Все игроки сделали команду приоритетом. Таким образом мы выиграли Суперкубок и оторвались на 11 очков от "Мадрида".

Мы поздравили "Реал" в прошлом году, когда они стали чемпионами. Мы, футбольные профессионалы, знаем, что в лиге обычно побеждают лучшие. Тот, кто был стабильнее. Соревнования на вылет более несправедливы, чем регулярный чемпионат. Мы еще ничего не выиграли, но я ценю слова Анчелотти», — приводит слова Хави Diario Sport.