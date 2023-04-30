Савичев: Очень плохая игра

Тренерраскритиковал футболистов команды за неудачную игру противв 25‑м туре РПЛ.

«Плохо мы сегодня играли. С чем это связано, будем разбираться, соперник нас переиграл просто на классе. Много технического брака. Футбол — контактная игра, нужно грызться, бороться, этот компонент мы сегодня просто провалили. Не знаю, почему так, будет разбираться. Очень плохая игра. Последние 15 минут что‑то стало получаться, но, к сожалению, это поздно.

Правильно, что игроки начали предъявлять претензии друг другу, мы поймем, что мы — команда, целостное. Надо выходить и показывать это на поле, тогда будет успех. Есть ли взаимопонимание в тренерском штабе? Мы притираемся. По крайней мере, если информация из уст главного тренера игрокам не доходит, тогда будут какие‑то другие меры», — приводит слова Савичева «Матч ТВ».

Таким образом, «Сочи» (34 очка) располагается на девятой строчке турнирной таблицы. «Торпедо» (13 пунктов) идет на последнем, 16-м месте.