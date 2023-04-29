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    Тихонов назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

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    Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, кого можно считать фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ в этом сезоне.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Кто фаворит в борьбе за серебряные медали? Если сегодня обыграем "Ростов" — то "Спартак". Если команда будет с хорошим составом, то она может занять второе место. Если выиграет "Ростов", то красно-белым будет непросто.

    Сегодня очень серьезный матч для обеих команд. Если будет ничья, то она пойдет на пользу ЦСКА. Но, надеюсь, "Спартак" одержит победу», — приводит слова Тихонова Sport24.

    Красно-белые после 24-х туров занимают 3-е место, отставая от «Ростова» на 1 очко. Сегодня команды сыграют между собой в Москве. На 4-й строчке в 3 очках от «Спартака» идет ЦСКА.

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