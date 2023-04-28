Генсек РФС: Отношения с УЕФА хуже не стали

Генеральный секретарь РФСрассказал о взаимоотношениях с УЕФА.

«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.

Сроки? Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня.

Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год. Это разные пути», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.

Напомним, с весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.