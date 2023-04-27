Сорокин: Вопрос о переходе в Азию еще не отпал

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018рассказал, на каком этапе находятся переговоры с УЕФА по возвращению к международным соревнованиям.

«Со своей стороны могу только подтвердить, что идет работа по детальному обсуждению с УЕФА — участие в каких конкретно соревнованиях нам будет разрешено. Надеемся на более конструктивную и динамичную позицию наших европейских коллег.

История с их стороны не очень быстро развивается, скажем так. Мы понимаем, что это для них сложный вопрос, но хотелось бы большего. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию еще не отпал.

Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго, и что позиция УЕФА не меняется, или меняется крайне медленно. Настолько, что этими положительными изменениями можно пренебречь, — цитирует Сорокина "Спорт-Экспресс".

Напомним, с марта 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.