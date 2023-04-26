Канте согласился на переход в «Арсенал»

Полузащитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Fichajes

Стало известно, что руководство «синих» запланировало на лето глобальную чистку состава и, вероятно, не станут продлевать контракт с Канте.

Боссы «Арсенала» предложили полузащитнику новый контракт сроком на два года с опцией продления еще на сезон. «Канониры» предложили такие же финансовые условия, как и в действующим контракте игрока с «Челси».

Как сообщает источник, сам Канте согласился пополнить состав «Арсенала» уже этим летом.

Напомним, что в нынешнем сезоне полузащитник восстанавливался после тяжелой травмы, сыграв всего 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.