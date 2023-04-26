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    Канте согласился на переход в «Арсенал»

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    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Fichajes.

    Н'Голо Канте
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    Н'Голо Канте

    Стало известно, что руководство «синих» запланировало на лето глобальную чистку состава и, вероятно, не станут продлевать контракт с Канте.

    Боссы «Арсенала» предложили полузащитнику новый контракт сроком на два года с опцией продления еще на сезон. «Канониры» предложили такие же финансовые условия, как и в действующим контракте игрока с «Челси».

    Как сообщает источник, сам Канте согласился пополнить состав «Арсенала» уже этим летом.

    Напомним, что в нынешнем сезоне полузащитник восстанавливался после тяжелой травмы, сыграв всего 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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