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    Гинер призвал вернуть продажу пива на российских стадионах

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что видит смысл в отмене запрета на продажу пива на стадионах.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «Начну с формата РПЛ. Почему‑то у нас в стране считают, что в +36 и когда все люди на даче, гораздо легче играть.

    Вспомните, как на стадионе "Торпедо" болельщики ЦСКА и "Спартака" два часа ждали, когда расчистят снег.

    То же самое обсуждение и с пивом. Нам говорят про здоровье, а болельщики иногда выпивают бутылку водки перед матчем.

    Сколько болельщик выпьет пива на стадионе? Кружку или две. Больше он себе не может позволить. Деньги от продажи пива могут пойти на развитие детских школ», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».

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    • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

    Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

    В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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