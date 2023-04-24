Калешин о победе над «Спартаком»: Ощущение, что за «Акрон» болела вся Первая лига

Главный тренер тольяттинского «Акрона»рассказал о важности победы над(2:1) в Кубке России.

Перед этим «Акрон» выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

«Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из "Уфы" и "Оренбурга". Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.

Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулевске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов все-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со "Спартаком" могли бы прийти 10-12 тысяч человек.

Нужно еще учитывать, что "Акрон" молодая команда. У нее пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы.

Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга», — приводит слова Калешина «Чемпионат».

Напомним, в следующем раунде Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром».