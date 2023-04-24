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    Калешин о победе над «Спартаком»: Ощущение, что за «Акрон» болела вся Первая лига

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    Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин рассказал о важности победы над «Спартаком» (2:1) в Кубке России.

    Евгений Калешин
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    Евгений Калешин

    Перед этим «Акрон» выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

    «Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из "Уфы" и "Оренбурга". Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.

    Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулевске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов все-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со "Спартаком" могли бы прийти 10-12 тысяч человек.

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    • Нужно еще учитывать, что "Акрон" молодая команда. У нее пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы.

    Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга», — приводит слова Калешина «Чемпионат».

    Напомним, в следующем раунде Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром».

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