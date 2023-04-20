Семин: Калешин может работать в любой российской команде, он вчистую переиграл Абаскаля

Бывший главный тренервысказался о вылетеиз России.

Напомним, в полуфинале команда Гильермо Абаскаля со счетом 1:2 проиграла в гостях тольяттинскому «Акрону» (1:2).

«В Кубке всегда есть определенные неожиданности, тем он и хорош. Нужно обязательно отметить амбиции "Акрона", в частности, потрясающую подготовку тренера Калешина. У нас есть еще один специалист, который может работать в любой команде, причем русский.

Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую. Вот вам и сюрприз», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».