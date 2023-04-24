начнут матч в 13:00 в чемпионате Украины по футболу, 24.04.2023.

Последний матч между собой: Рух В — Днепр-1 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Днепр-1» — «Рух В» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

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