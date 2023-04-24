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    Уверенная победа днепрян?

    «Днепр-1» — «Рух». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, УПЛ, 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Рух»
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    Артем Довбик
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Апреля 2023 года
    Днепр-1
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    •  Днепр-1 13:00 Рух В Рух В
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    «Днепр-1»

    «Днепр-1» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда Александра Кучера занимает 3 место.

    Отставание от лидера «Шахтера» составляет 7 очков. Правда, у днепрян имеется поединок в запасе.

    В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» потерпел крайне досадную неудачу. Поединок с «Зарей» завершился для команды коллизией (2:1).

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    Зато продолжает забивать Артем Довбик. Фактурный форвард наколотил уже 18 мячей в чемпионате, и явно намерен увеличить этот показатель.

    В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут стремиться реабилитироваться за последнюю неудачу. Днепрянам кровь из носу нужно побеждать и ждать осечек от конкурентов.

    «Рух»

    Львовянам изначально предрекали борьбу за высокие места, но реальность оказалось менее веселой. «Рух» вынужден биться за сохранение прописки в элите.

    Ныне команда оккупировала предпоследнее 15 место в таблице. При этом в 21 встрече «Рух» выиграл только четырежды.

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    • В минувшем туре команда вновь проиграла. На выезде львовяне минимально уступили столь же скромному «Ингульцу».

    Правда, до того «Руху» удалось отобрать очки у киевского «Динамо» (1:1). Между тем, вся борьба еще впереди, и нужно, что называется, клевать по зернышку.

    «Рух» намерен дать бой одному из лидеров. Да и пора бы львовянам выбираться из опасной зоны, ведь потенциально команда явно способна на большее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.35.

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    На викторию «Руха» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.90.

    «Днепр-1» явно не собирается терять сверхважные очки на ровном месте, и уж точно продемонстрирует высокую атакующую активность.

    Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.

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    «Днепр-1» — «Рух»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа днепрян?
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