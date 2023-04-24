«Днепр-1»
«Днепр-1» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда Александра Кучера занимает 3 место.
Отставание от лидера «Шахтера» составляет 7 очков. Правда, у днепрян имеется поединок в запасе.
В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» потерпел крайне досадную неудачу. Поединок с «Зарей» завершился для команды коллизией (2:1).
Зато продолжает забивать Артем Довбик. Фактурный форвард наколотил уже 18 мячей в чемпионате, и явно намерен увеличить этот показатель.
В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут стремиться реабилитироваться за последнюю неудачу. Днепрянам кровь из носу нужно побеждать и ждать осечек от конкурентов.
«Рух»
Львовянам изначально предрекали борьбу за высокие места, но реальность оказалось менее веселой. «Рух» вынужден биться за сохранение прописки в элите.
Ныне команда оккупировала предпоследнее 15 место в таблице. При этом в 21 встрече «Рух» выиграл только четырежды.
В минувшем туре команда вновь проиграла. На выезде львовяне минимально уступили столь же скромному «Ингульцу».
Правда, до того «Руху» удалось отобрать очки у киевского «Динамо» (1:1). Между тем, вся борьба еще впереди, и нужно, что называется, клевать по зернышку.
«Рух» намерен дать бой одному из лидеров. Да и пора бы львовянам выбираться из опасной зоны, ведь потенциально команда явно способна на большее.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.35.
На викторию «Руха» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.90.
«Днепр-1»
Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.