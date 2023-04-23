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    Боруссия М — Унион: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.04.2023 в 20:30 начнется матч в футбольной Бундеслиге Боруссия М — Унион

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    Боруссия М и Унион начнут матч в 20:30 в футбольной Бундеслиге, 23.04.2023.

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    Последний матч между собой: Унион — Боруссия М 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Унион»).

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