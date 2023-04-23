«Боруссия» М
Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. Сейчас «Боруссия» М занимает 10 место в таблице.
Вот только побороться за выход в еврокубки у «жеребят» явно не получится. Слишком многое потеряно, да и 10 поражений — явно многовато.
В минувшем туре команда добыла важнейший балл. На выезде «Боруссия» М не дала себя обыграть «Айнтрахту» (1:1).
«Боруссия» М до того уверенно переиграла «Вольфсбург» (2:0). Да и вообще, весной команда несколько улучшила свои результаты.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно срочно улучшать атакующие показатели.
«Унион»
Эта команда является одним из главных приятных открытий чемпионата Германии. Нынешнее 3 место в таблице вполне можно считать успешной диспозицией.
В 28 матчах «Унион» проиграл только 6 раз. Между тем, забивают берлинцы с заметным скрипом: всего 43 гола.
В своем предыдущем поединке берлинский клуб потерял важнейшие очки. Дома «Унион» не смог разобраться с одним из аутсайдеров «Бохумом» (1:1).
В последнее время берлинцы успешно противостоят «жеребятам». Три последних очных поединка принесли команде победы, причем все с одинаковым счетом 2:1.
«Унион» в последних матчах выглядит не столь монолитно. Вот уже в трех поединках команда не может победить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 2.38.
На викторию «Униона» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.30.
Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.