«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» М — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. Сейчас «Боруссия» М занимает 10 место в таблице.

Вот только побороться за выход в еврокубки у «жеребят» явно не получится. Слишком многое потеряно, да и 10 поражений — явно многовато.

В минувшем туре команда добыла важнейший балл. На выезде «Боруссия» М не дала себя обыграть «Айнтрахту» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

«Боруссия» М до того уверенно переиграла «Вольфсбург» (2:0). Да и вообще, весной команда несколько улучшила свои результаты.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно срочно улучшать атакующие показатели.

«Унион»

Эта команда является одним из главных приятных открытий чемпионата Германии. Нынешнее 3 место в таблице вполне можно считать успешной диспозицией.

В 28 матчах «Унион» проиграл только 6 раз. Между тем, забивают берлинцы с заметным скрипом: всего 43 гола.

В своем предыдущем поединке берлинский клуб потерял важнейшие очки. Дома «Унион» не смог разобраться с одним из аутсайдеров «Бохумом» (1:1).

В последнее время берлинцы успешно противостоят «жеребятам». Три последних очных поединка принесли команде победы, причем все с одинаковым счетом 2:1.

«Унион» в последних матчах выглядит не столь монолитно. Вот уже в трех поединках команда не может победить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 2.38.

На викторию «Униона» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.30.

«Боруссия» М несколько прибавила в последних матчах , тогда как берлинцы угодили в некий кризис.

Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.