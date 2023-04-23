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    «Жеребята» наконец-то обыграют «Унион»

    «Боруссия» М — «Унион». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Бундеслига, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Унион»
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    Маркус Тюрам
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» М — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Апреля 2023 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Боруссия» М

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. Сейчас «Боруссия» М занимает 10 место в таблице.

    Вот только побороться за выход в еврокубки у «жеребят» явно не получится. Слишком многое потеряно, да и 10 поражений — явно многовато.

    В минувшем туре команда добыла важнейший балл. На выезде «Боруссия» М не дала себя обыграть «Айнтрахту» (1:1).

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    «Боруссия» М до того уверенно переиграла «Вольфсбург» (2:0). Да и вообще, весной команда несколько улучшила свои результаты.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно срочно улучшать атакующие показатели.

    «Унион»

    Эта команда является одним из главных приятных открытий чемпионата Германии. Нынешнее 3 место в таблице вполне можно считать успешной диспозицией.

    В 28 матчах «Унион» проиграл только 6 раз. Между тем, забивают берлинцы с заметным скрипом: всего 43 гола.

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    • В своем предыдущем поединке берлинский клуб потерял важнейшие очки. Дома «Унион» не смог разобраться с одним из аутсайдеров «Бохумом» (1:1).

    В последнее время берлинцы успешно противостоят «жеребятам». Три последних очных поединка принесли команде победы, причем все с одинаковым счетом 2:1.

    «Унион» в последних матчах выглядит не столь монолитно. Вот уже в трех поединках команда не может победить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 2.38.

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    На викторию «Униона» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.30.

    «Боруссия» М несколько прибавила в последних матчах, тогда как берлинцы угодили в некий кризис.

    Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Боруссия» М — «Унион»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. «Жеребята» наконец-то обыграют «Унион»
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