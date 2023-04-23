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    Гол Торреса принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

    «Барселона» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле победила «Атлетико» со счетом 1:0.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Победный гол в составе «каталонцев» забил нападающий Ферран Торрес. Это случилось на 44-й минуте встречи.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Атлетико 1:0
    Гол: 1:0 Ферран Торрес (44') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Маркос Алонсо (Эрик Гарсия, 61'), Алекс Бальде, Френки де Йонг (Франк Кессье, 78'), Серхио Бускетс, Гави, Рафаэл Диас (Ансумане Фати, 90'), Роберт Левандовски, Ферран Торрес (Педри, 61') Атлетико: Антуан Гризманн, Анхель Корреа (Альваро Мората, 59'), Янник Карраско, Тома Лемар (Сауль Ньигес, 67'), Аксель Витсель (Пабло Барриос Ривас, 59'), Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Марио Эрмосо (Серхио Регилон, 79'), Стефан Савич, Хосе Хименес, Ян Облак Предупреждения: Маркос Алонсо (28'), Серхио Бускетс (57'), Антуан Гризманн (75'), Рафаэл Диас (78'), Стефан Савич (80'), Хосе Хименес (81'), Пабло Барриос Ривас (83'), Серхио Регилон (84'), Альваро Мората (87'), Гави (90 + 1'), Иво Грбич (90 + 3'), Сауль Ньигес (90 + 4')

    Эта победа позволила «Барселоне» уйти в отрыв от «Реала» на 11 пунктов. Команжа Хави продолжает быть самой малопропускающей командой лиги. Это ее 4-й сухой матч в Примере подряд.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» находится на 3-й позиции с 16-очковым отставанием от «Барселоны».

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