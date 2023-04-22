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    «Динамо» и «Шахтер» поделили очки

    «Динамо» Киев — «Шахтер»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Шахтер Донецк
    В рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» в родных стенах сыграло вничью с донецким «Шахтером» со счетом 1:1.

    «Шахтер»
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    «Шахтер»

    Открыл счет в поединке «Шахтер» усилиями Тараса Степаненко, но «Динамо» в концовке встречи смогло сравнять результат после гола Александра Андриевского прямым ударом со штрафного.

    Футбол. Украина. Премьер-лига
    Динамо К — Шахтёр Д 1:1
    Голы: 0:1 Тарас Степаненко (12'), 1:1 Александр Андриевский (82') Динамо К: Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Maksym Diachuk, Александр Сирота, Константин Овчаренко, Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Олабиран Муйва, Виталий Буяльский (Антон Царенко, 75'), Nazar Voloshyn (Денис Гармаш, 75'), Владислав Андреевич Ванат (Эрик Рамирес, 75') Шахтёр Д: Лассина Траоре (Даниил Сикан, 75'), Артем Бондаренко, Невен Джурасек (Егор Назарина, 61'), Георгий Судаков, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко, 61'), Валерий Бондарь, Giorgi Gocholeishvili (Марьян Швед, 75'), Анатолий Трубин Предупреждения: Невен Джурасек (27'), Ярослав Ракицкий (38'), Артем Бондаренко (55'), Егор Назарина (86'), Богдан Михайличенко (87'), Олабиран Муйва (89')

    По итогам этого противостояния «Шахтер» набрал 53 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины. На счету «Динамо» 41 пункт и четвертая позиция.

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