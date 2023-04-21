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    «Арсенал» — «Саутгемптон». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 32-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Саутгемптоном»

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    Сегодня в 22:00 по московскому времени лидер турнирной таблицы «Арсенал» сыграет против аутсайдера чемпионата Англии — «Саутгемптона». За ходом матча 32-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    Лондонский клуб после 31-го тура возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 74 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет 4 балла, но у «горожан» есть матч в запасе. На счету «Арсенала» 23 победы, 5 ничьих и 3 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 74:31.

    В предыдущем туре подопечные Микеля Артеты во второй раз подряд упустили преимущество в 2 мяча, сыграв вничью в лондонском дерби против «Вест Хэма» (2:2). К 10-й минуте игры «канониры» забили дважды, однако «молотобойцы» до перерыва смогли сократить отставание, а на старте второй половины сравняли счет, зафиксировав итоговую ничью.

    Ранее «Арсенал» с похожим сценарием сыграл на «Энфилде» против «Ливерпуля», не сумев сохранить нужный результат, ведя со счетом 2:0. Встреча закончилась ничью 2:2.

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    «Саутгемптон»

    «Святые» по итогам 31-го тура занимают последнюю 20-ю позицию в турнирной таблице, набрав 23 балла. Отставание от спасительного 17-го места составляет 4 очка. На счету «Саутгемптона» 6 побед, 5 ничьих и 20 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 24:53.

    «Саутгемптон» в предыдущем туре принимал «Кристал Пэлас» и уступил со счетом 0:2, дважды пропустив во втором тайме. Это поражение стало для подопечных Рубена Сельеса третьим подряд, а общая безвыигрышная серия команды достигла 6-ти встреч. За этот период «святые» дважды сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

    Последний раз «Саутгемптон» праздновал победу 4 марта, обыграв дома «Лестер» (1:0) в рамках 26-го тура АПЛ.

    Личные встречи

    В первом круге «Саутгемптон» на домашней арене отобрал очки у своего соперника, сыграв вничью 1:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Арсенала» 4 победы, «святые» выиграли 3 встречи и еще трижды команды сыграли между собой вничью.

    Прямая речь

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

    — «К игре с "Саутгемптоном" будем подходить с большим настроем и большей страстью. Мы играем за что-то невероятное. Клуб очень давно не боролся за эту позицию. Все в наших руках. Мы хотим сделать это».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.38.

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